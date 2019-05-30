Умерла супруга известного актера

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Супруга Юрия Соломина Ольга Николаевна ушла из жизни 27 мая. Смерть актрисы подтвердили в Театральном училище имени Щепкина, где она работала.
"Скорбим об утрате прекрасного педагога, воспитавшего целую плеяду замечательных артистов. Светлая память об Ольге Николаевне – замечательном светлом человеке, беззаветно преданном педагогическому делу, любящем людей, навсегда останется в наших сердцах",
– говорится в сообщении театрального училища.
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера, художественным руководителем четвертого курса. О причинах ее смерти не сообщается.
Ольга Николаевна прожила в браке с Юрием Соломиным почти 65 лет. Ее знаменитый муж всю жизнь посвятил Малому театру и сыграл почти 50 ролей в кино. Все это время с ним рядом была жена.
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