Умерла супруга известного актера

Народной артистке было 87 лет

Супруга Юрия Соломина Ольга Николаевна ушла из жизни 27 мая. Смерть актрисы подтвердили в Театральном училище имени Щепкина, где она работала.

"Скорбим об утрате прекрасного педагога, воспитавшего целую плеяду замечательных артистов. Светлая память об Ольге Николаевне – замечательном светлом человеке, беззаветно преданном педагогическому делу, любящем людей, навсегда останется в наших сердцах",

– говорится в сообщении театрального училища.

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера, художественным руководителем четвертого курса. О причинах ее смерти не сообщается.

Ольга Николаевна прожила в браке с Юрием Соломиным почти 65 лет. Ее знаменитый муж всю жизнь посвятил Малому театру и сыграл почти 50 ролей в кино. Все это время с ним рядом была жена.