Подписчиков удивила природная красота 56-летней певицы

Известная певица Алена Свиридова пошла на смелый ход, на который способны далека не все звезды. "Бедная овечка" российской эстрады в свои 56 лет не побоялась показать морщины, опубликовав фото без макияжа.

На снимке Свиридова позирует возле куста пионов на даче в Крыму. На фото певица выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

"Доброе утро! Чем не Кармен?" -– подписала снимок в Instagram артистка.

Подписчики оценили по достоинству природную красоту и обаятельность звезды.

"Такая естественная что и добавить нечего", "Какая всё-таки вы красивая женщина,Алена!!!", И Кармен и Стиляга, обожаю Вас!", "До чего же миловидна и прекрасна, не то, что эти многочисленные и оттюннингованные куклы, похожие одна на другую", "Вы неповторимы!" -– не стеснялись эпитетов поклонники певицы.

При этом, как ни странно, не нашлось ни одного, кто позволил бы бросить язвительный комментарий в адрес Свиридовой. Возможно, столь теплая реакция подписчиков вдохновит артистку на новые фото-подвиги в соцсетях.