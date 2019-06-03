Умер известный актер

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Геннадий Матвеев умер два дня назад. Однако известно об этом стало только теперь.
"Первого июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", – сообщил Союз кинематографистов России в понедельник, 3 июня.
Похороны состоятся 4 июня в 12:00 на Ваганьковском кладбище.
Матвеев родился 24 мая 1946 года. После окончания Щукинского театрального училища он играл в Театре советской армии, Московском театре миниатюр, театрах "Вернисаж", "Современная опера", "Игроки", в Центре имени Вс. Мейерхольда и других.
Снимался в кино и сериалах. На его счету – роли в более чем 80 фильмов, среди которых "Ёлки-палки!..", "След", "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта", "Последний мент" и другие.
Заслуженный артист России также участвовал в передаче "Спокойной ночи, малыши", озвучивал мультфильмы. Кроме того, он является автором стихов и песен, таких как "В снежной шапке сосна" и "Качаются сосны, березы…".
"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам", – отметили в Союзе кинематографистов.
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