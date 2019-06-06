Советский актер умер от тяжелой болезни

Звезда кино скончался в Америке

Александра Кузнецова не стало утром в четверг, 6 июня. Об этом сообщил в соцсети его коллега Эммануил Виторган.

"Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!!", – написал знаменитый актер под фото. И пообещал "на закрытии сезона сказать о нем, дорогом: "Ты наш!!!".

Подписчики откликнулись на скорбный пост:

"Как жаль! Такой солнечный, талантливый и прекрасный человек!", "Не может быть... боже, какие страшные новости", "Замечательный Джек Восьмеркин... светлая, бесконечная память.... Очень жаль. Браво актеру", "Какое горе", "Да как так-то???? Почему??? Я просто в шоке...", "Печальное известие!" , "Светлая память хорошему человеку, хорошему актеру" .

Время и место прощания назовут позже.

Кузнецов несколько лет боролся с тяжелым заболеванием, которое обнаружили у него в 2014 году. Он умер в США, куда переехал после развода с Юлией Рутберг.

Первую главную роль Александр сыграл в фильме "Небывальщина". А наибольшую известность ему принесла картина "Джек Восьмеркин – американец". Всего на счету актера – более 70 кинолент, среди которых сериал "Аляска Кид" и фильм "Бегущий по льду"

Снимался он и в Голливуде. Сыграл в эпизодических ролях в "Беверли-Хиллз, 90210", "V.I.P.", "Везунчике", "Санта-Барбаре", "Разрушителе", "Космических ковбоях", "Миротворце", "24 часах" и других.

Чуть меньше трех лет назад Кузнецов признался, что смертельно болен. Он упорно бился с недугом. "Перепробовав все традиционные средства и способы лечения в Москве и, не получив уверенно позитивных результатов, я понял, что не могу и не хочу останавливаться и должен искать своего учителя-целителя, где бы он не находился", – поделился он тогда в соцсети. И отправился в Бразилию к знахарю, якобы помогающему онкобольным. Но его это не спасло .

В последние годы Кузнецов много путешествовал. Теперь на его личной странице друзья оставляют воспоминания. Последний фильм с участием Александра, который называется "Звездный разум", выйдет на экраны в ноябре 2019 г., пишет StarHit.