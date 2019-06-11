Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ: у известной певицы совсем расшаталась психика

Анна Плетнева. Фото: www.globallookpress.com
Солистка группы "Винтаж" страдает раздвоением личности

Анна Плетнева не всегда помнит о том, что происходит с нею на концертах. Выступая на сцене, певица часто не контролирует себя и тем самым даже подвергается опасности, сообщают СМИ.

Не так давно артистка представляли шоу "Сильная девочка". Исполяя песню "Роман", она неожиданно спрыгнула в зал, и зрители унесли ее от сцены на 20 метров.

Пока охранники злились, солистка "Винтажа" делала вид, что все в порядке, и общалась с публикой. Когда прозвучали последние слова песни, исполнительница как ни в чем не бывало заявила: "А теперь верните меня на место". И концерт продолжился.

Такое поведение Анны давно не удивляет организаторов выступлений – те знают, что она больна, пишет StarHit. Девушка не всегда может объяснить свои странные поступки, забывая о происходящем.

Чтобы не было проблем, администрация группы "Винтаж" перед каждым выступлением Плетневой предупреждает организаторов мероприятий о ее диагнозе. К любому договору между коллективом и принимающей стороной прилагается копия справки, выданной артистке психиатрами бессрочно. Там сказано, что девушка не отвечает за неадекватные и даже незаконные действия во время выступлений. 

С каких пор певица страдает расстройством психики, не известно, так как ранее о ее болезни не говорили. Однако этот диагноз может заметно повлиять на ее личную жизнь и творчество.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей