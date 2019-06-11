Солистка группы "Винтаж" страдает раздвоением личности

Анна Плетнева не всегда помнит о том, что происходит с нею на концертах. Выступая на сцене, певица часто не контролирует себя и тем самым даже подвергается опасности, сообщают СМИ.

Не так давно артистка представляли шоу "Сильная девочка". Исполяя песню "Роман", она неожиданно спрыгнула в зал, и зрители унесли ее от сцены на 20 метров.

Пока охранники злились, солистка "Винтажа" делала вид, что все в порядке, и общалась с публикой. Когда прозвучали последние слова песни, исполнительница как ни в чем не бывало заявила: "А теперь верните меня на место". И концерт продолжился.

Такое поведение Анны давно не удивляет организаторов выступлений – те знают, что она больна, пишет StarHit. Девушка не всегда может объяснить свои странные поступки, забывая о происходящем.

Чтобы не было проблем, администрация группы "Винтаж" перед каждым выступлением Плетневой предупреждает организаторов мероприятий о ее диагнозе. К любому договору между коллективом и принимающей стороной прилагается копия справки, выданной артистке психиатрами бессрочно. Там сказано, что девушка не отвечает за неадекватные и даже незаконные действия во время выступлений.

С каких пор певица страдает расстройством психики, не известно, так как ранее о ее болезни не говорили. Однако этот диагноз может заметно повлиять на ее личную жизнь и творчество.