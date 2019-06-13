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Жизнь звезды 90-х повисла на волоске

Михаил Рольник. Фото: instagram.com/mikhailrolnik
Известный телеведущий впал в кому

Михаил Рольник находится в критическом состоянии. По предварительным данным, "скорая" забирала его с детской площадки на северо-западе Москвы. Он лежал там  без сознания несколько часов.

В реанимации одной из столичных больниц звезду 1990-х гг. подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеграмм-канал Baza. По его данным, в крови мужчины нашли 4.2 промилле алкоголя.

Состояние знаменитости усугубилось посторонними веществами. Об этом стало известно после получения результатов анализов. 

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Публикация от Михаил Рольник (@mikhailrolnik)

Рольник был ведущим культовых программ Shit-парад и "12 злобных зрителей" на музыкальном телеканале MTV.  Он работал на телеканале с 1999 года. Последнюю передачу вел вместе с телеведущей Асей Калясиной.

Полина ДОРОЖКИНА
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