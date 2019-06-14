Звезда популярного у россиян сериала умерла от рака

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Эдит Гонсалес не стало 13 июня. Ей было 54 года. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.
Кинозвезда боролась с тяжелым недугом три года. В 2016-м ей поставили неутешительный диагноз – рак яичников, отмечает CNN.
У Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца. За несколько часов до смерти Эдит опубликовала в Instagram фото, на котором показана с наследницей, обе счастливо улыбаются.
"Эдит Гонсалес 13 июня 2019 года", – написано под кадром. Поклонники не могут смириться с потерей любимицы, они поместили на странице актрисы много трогательных слов.
Мексиканская актриса сыграла в нескольких известных сериалах, среди которых "Дикое сердце" и "Богатые тоже плачут". Россиянам она особенно запомнилась как Леонелла Вильяреаль в "Дикой розе", отмечает РИА ФАН.
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