Звезда популярного у россиян сериала умерла от рака

Звезда фильма "Богатые тоже плачут" скончалась в Мексике

Эдит Гонсалес не стало 13 июня. Ей было 54 года. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

Кинозвезда боролась с тяжелым недугом три года. В 2016-м ей поставили неутешительный диагноз – рак яичников, отмечает CNN.

У Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца. За несколько часов до смерти Эдит опубликовала в Instagram фото, на котором показана с наследницей, обе счастливо улыбаются.

"Эдит Гонсалес 13 июня 2019 года", – написано под кадром. Поклонники не могут смириться с потерей любимицы, они поместили на странице актрисы много трогательных слов.

Мексиканская актриса сыграла в нескольких известных сериалах, среди которых "Дикое сердце" и "Богатые тоже плачут". Россиянам она особенно запомнилась как Леонелла Вильяреаль в "Дикой розе", отмечает РИА ФАН.