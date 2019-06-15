Россиянка продемонстрировала идеальный загар

Анастасия Квитко с наступлением лета стала реже публиковать в Instagram фото в бикини. Горячие кадры заменили снимки в облегающей одежде, закрывающей все прелести модели. Однако девушка сделала исключение.

Квитко, которая зарабатывает на рекламе купальников, решила, видимо, немного поработать и выложила фото в серебряном бикини, который едва держался на ее пышных формах. А заодно девушка поделилась пикантным видео, на котором она эротично изгибается, сидя на краю бассейна. Волнующий пост звезды ожидаемо вызвал бурю эмоцию у ее подписчиков, которые не смогли не отметить, как она прекрасна.

"Слишком много мясца", "Горяча", "Изумительные формы", "Роскошная девушка", "Прекрасно выглядит", "Королева", – пишут поклонники.