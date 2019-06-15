"Эротично": Киркоров и Лазарев лишились дара речи от дерзкого образа Пугачевой

Эксперимент Примадонны удался на славу

Алла Пугачева крайне редко обновляет свой Instagram. Однако каждый пост звезд эстрады отличается своей изюминкой. Новое фото знаменитости восхитило не только поклонников, но и ее коллег.

"Просто захотелось взглянуть на вас", – подписала кадр Пугачева, которая позирует в красном свитере, в очках и с ярким макияжем. Примадонна не только сделала смоки-айз, но и накрасила губы эффектной красной с кирпичным оттенком помадой.

Филипп Киркоков не смог подобрать слова восхищения и просто поставил соответствующий смайлик. А Сергей Лазарев написал лишь "Очень" под постом Пугачевой. Наташа Королева тоже не смогла пройти мимо такой красоты.

"О какая красивая! Вам идёт Алла Борисовна! Эротично!" – прокомментировала певица, с которой согласилась Светлана Лобода.

"Отлично выглядите, очки бомба!!!", "Великая женщина!", "Алла Борисовна, вы как всегда прекрасны", "Алла Борисовна, глаз не оторвать", "Вам так идет красный цвет", "Богиня", "Как же Вы красивы, невозможно описать словами", – поддержали звезд поклонники Пугачевой.