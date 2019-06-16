Ушел из жизни участник "Машины времени"

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О смерти сессионного барабанщика Сергея Остроумова сообщил лидер группы Андрей Макаревич.
"Умер Сережа Остроумов",
– написал он в своем Facebook.
Причины смерти музыканта пока неизвестны. Остроумов был сессионным музыкантом в "Машине времени". Также он выступал в качестве постоянного барабанщика в стороннем проекте группы "Оркестр креольского танго".
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