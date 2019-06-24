Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Заведите любовника": Лолита поделилась эффективным способом борьбы со стрессом

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Певица на многие вещи реагирует чересчур эмоционально

Лолита Милявская призналась, что часто нервничает, хотя и старается держать защиту. Тем не менее артистке, которой жизнь "бьет по башке", не всегда удается быть сильной. Так, однажды, как рассказала звезда, у нее подскочило давление до 180 мм. рт. ст., и ей пришлось вызвать скорую помощь.

"Врачи сказали: "Заведите себе любовника. Не нервничайте". Я это тоже всем советую. Очень-очень помогает. Надо же как-то снимать стресс. Кто-то в тренажерный зал ходит, а я – нет, не могу. К, сожалению, часто реагирую на все эмоционально",

– поведала Лолита в интервью Glamour, которое шло в прямом эфире на Youtube.

Певица, уверенная, что это хороший совет, даже опубликовала в своем Instagarm ролик, в котором делится этой житейской мудростью. Подписчики артистки согласились с тем, что совет действенный.

"Про любовника-в точку, проверяла (регулярно стараюсь), ещё и тренажерку решила добавить – давление стабильно уже 7 месяцев", "Как всегда права!", "Лолита, ты – умница!!! Это правда!" – отметили россиянки.

К слову, в том же интервью Лолита призналась, что очередь из мужчин перед ней выстроилась лишь после 45 лет, когда она начала набирать вес из-за конституции и родословной. До этого момента знаменитость, которая весила 56 кг, комплексовала, считая себя "жирной и страшной". Принять себя такой, какая она есть, Лолите удалось лишь ближе к 50 годам. Тогда артистка, по ее собственным словам, "перестала себя гнобить". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей