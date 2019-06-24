"Заведите любовника": Лолита поделилась эффективным способом борьбы со стрессом

Певица на многие вещи реагирует чересчур эмоционально

Лолита Милявская призналась, что часто нервничает, хотя и старается держать защиту. Тем не менее артистке, которой жизнь "бьет по башке", не всегда удается быть сильной. Так, однажды, как рассказала звезда, у нее подскочило давление до 180 мм. рт. ст., и ей пришлось вызвать скорую помощь.

"Врачи сказали: "Заведите себе любовника. Не нервничайте". Я это тоже всем советую. Очень-очень помогает. Надо же как-то снимать стресс. Кто-то в тренажерный зал ходит, а я – нет, не могу. К, сожалению, часто реагирую на все эмоционально",

– поведала Лолита в интервью Glamour, которое шло в прямом эфире на Youtube.

Певица, уверенная, что это хороший совет, даже опубликовала в своем Instagarm ролик, в котором делится этой житейской мудростью. Подписчики артистки согласились с тем, что совет действенный.

"Про любовника-в точку, проверяла (регулярно стараюсь), ещё и тренажерку решила добавить – давление стабильно уже 7 месяцев", "Как всегда права!", "Лолита, ты – умница!!! Это правда!" – отметили россиянки.

К слову, в том же интервью Лолита призналась, что очередь из мужчин перед ней выстроилась лишь после 45 лет, когда она начала набирать вес из-за конституции и родословной. До этого момента знаменитость, которая весила 56 кг, комплексовала, считая себя "жирной и страшной". Принять себя такой, какая она есть, Лолите удалось лишь ближе к 50 годам. Тогда артистка, по ее собственным словам, "перестала себя гнобить".