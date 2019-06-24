Звезда фильма "Овод" умирал в муках

Артист не мог жить без обезболивающих

Актер Андрей Харитонов скончался 23 июня в возрасте 59 лет. В последние годы звезда фильма "Овод" боролся с раком желудка. Мужчина перенес несколько операций и практически жил на таблетках, подавляющих боль.

Как сообщил Александр Панкратов-Черный, опухоль дала метастазы на позвоночник. Семья Харитонова испытывала финансовые трудности, поэтому лекарства для него собирали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, Панкратов-Черный рассказывает, что обезболивающие для знаменитости привозили из-за границы.

"Такие болезни приходят неожиданно, но Андрей всегда храбрился. Был очень мужественный человек. Например, после одной операции уже через неделю он играл спектакль. А в спектакле он запрыгивал на макет легковой машины и на крыше танцевал чудовищно темпераментный танец",

– цитирует Панкратова-Черного teleprogramma.pro.

Оптимизм Андрей харитонова и помощь врачей не помогли – рак взял верх после 6 операций.

Как пишет "Пятый канал", Андрей Харитонов стал известен благодаря трехсерийному фильму "Овод" по одноименному роману Этель Войнич, в котором он исполнил главную роль.

Всего актер снялся в трех десятках фильмов, среди которых "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна „Черных дроздов“", "Вольный ветер" и другие. В 1980-е годы Харитонов служил в Малом театре в Москве, а со второй половины 90-х работал режиссером и автором ТВ-программ.