"Полный восторг": Толкалина похвасталась гибкостью в купальнике и без

Певица устроила жаркую фотосессию

Любовь Толкалина уехала в Крым, в поселок Гаспра, отдыхать. Актриса наслаждается теплой погодой, морем и пляжем, успевая делать эффектные и провокационные снимки, которые буквально взрывают Сеть.

"Боль. Где Солнце, Солнце где?"

– посетовала артистка на единственный недостаток путешествия.

Пользователи Сети же обратили внимание на то, какая Толкалина гибкая и красивая, и осыпали ее комплиментами.

"Пока молодая, гибкая, красивая с прекрасным телом, почему бы и не полежать на пляже...", "Спортсменка комсомолка красавица", "Какая вы необыкновенная Люба. Для вас нет преград в движении. Очень красиво", "Сексуальная она красавица", "Какая гибкая", "Такая поза может выражать только полный восторг", "Воздушная, лёгкая, солнечная", – восхитились телом Толкалиной ее поклонники.

Актриса же решила, что одного сексуального кадра будет мало и опубликовала другой, на котором позирует в прозрачной накидке. Кажется, будто звезда сфотографировалась без нижнего белья или купальника. Снимок произвел на интернет-пользователей сильное и приятное впечатление.

Впрочем, нашлись и те подписчики знаменитости, которые посчитали, что в ее возрасте уже неприлично показывать достоинства своей фигуры и так изгибаться. Некоторые недоброжелатели даже испугались того, что звезда не разогнется в обратную сторону.

"Ты уже старая так выгибаться", "Люба! Вы безусловно очень красивая женщина! Но всему свое время!!!! Когда тебе уже за сорок, даже при наличии такой фигуры, как ваша не стоит так рьяно выставлять свои прелести), вас это совсем не украшает, а скорее простит.", "Так, мать! Ты назад-то разогнешься?)))) волнуюсь!", "Странное самовыражение, то по святым местам скачет, то голое тело напоказ выставляет, и там и тут эпатаж? К чему, какая-то патологическая любовь к своему телу", – осудили Толкалину злопыхатели.

Звезда, вероятно, продолжит и дальше публиковать чувственные кадры, ведь к подобным негативным отзывам ей не привыкать.