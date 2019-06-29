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"Началось такое": Алибасов раскрыл правду о первых минутах отравления

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер описал свое состояние после глотка химического средства

Бари Алибасов пришел на телевидение, чтобы рассказать всю правду о своем отравлении. В программе "Центральное телевидение" он раскрыл детали лечения и злополучного дня.

"Я поел, решил запить как следует сладкой водичкой, взял с окна эту бутыль, хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза – все вылетает сразу!",

сказал продюсер.

Алибасов добавил, что успел лишь позвонить Политову, одному из участников группы "На-на" и попросить вызвать медиков.

Продюсер отметил, что во время лечения похудел на 22 кг. Он также пожаловался, что все еще испытывает проблемы с памятью.

Напомним, Алибасов получил ожог пищевода, дыхательных путей и желудка, по ошибке глотнув жидкость для чистки труб. В больнице он провел чуть меньше двух недель.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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