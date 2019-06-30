Скончалась известная советская актриса

Артистке было 98 лет

Евгения Дембская умерла в Одессе 29 июня. Печальная новость появилась на сайте горсовета.

"Двадцать девятого июня 2019 года на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской",

- говорится в сообщении.

Актриса сыграла более двух сотен ролей на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного. Там она служила с 1953 года.

Одной из самых известных ее ролей в кино стала Лариса в фильме-спектакле "Белая акация". Картину снял Георгий Натансон. Лента вышла в прокат в 1958 году.

Прощание с Дембской состоится 1 июля в 11 часов в театре музкомедии, уточняет пресс-служба горсовета Одессы.