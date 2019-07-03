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Скончался известный российский режиссер

Василий Панин. Фото Михаила Рогозина /ИТАР-ТАСС/.
Мэтр умер на 84-м году жизни

Режиссер-документалист Василий Панин скончался 3 июля. Об этом сообщил Союз кинематографистов России, членом которого он являлся. Причина смерти артиста неизвестна. 

С середины 1950-х Панин играл в академическом театре драмы Воронежа. В 1960-м он стал профессиональным актером, окончив Московское театральное училище им. М. С. Щепкина, а позже – ГИТИС им. А. В. Луначарского. На этом артист не остановился и получил образование сценариста и режиссера. С 1966 он работал на "Мосфильме".

Как сообщают коллеги Панина, он был Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, в 2000-м стал лауреатом "Кинотавра", который проходит в Сочи. 

Режиссер-документалист создал 25 фильмов, в том числе художественных и телевизионных. Его известными работами были: "Человек на полустанке", "Бульварный роман" и "Опять надо жить". 

Полина ИВАНОВА
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