Скончался известный российский режиссер

Мэтр умер на 84-м году жизни

Режиссер-документалист Василий Панин скончался 3 июля. Об этом сообщил Союз кинематографистов России, членом которого он являлся. Причина смерти артиста неизвестна.

С середины 1950-х Панин играл в академическом театре драмы Воронежа. В 1960-м он стал профессиональным актером, окончив Московское театральное училище им. М. С. Щепкина, а позже – ГИТИС им. А. В. Луначарского. На этом артист не остановился и получил образование сценариста и режиссера. С 1966 он работал на "Мосфильме".

Как сообщают коллеги Панина, он был Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, в 2000-м стал лауреатом "Кинотавра", который проходит в Сочи.

Режиссер-документалист создал 25 фильмов, в том числе художественных и телевизионных. Его известными работами были: "Человек на полустанке", "Бульварный роман" и "Опять надо жить".

