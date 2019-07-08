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Скончался режиссер "Ералаша"

Фото: pixabay.com
Знаменитости было 80 лет

Ушел из жизни Владимир Златоустовский – актер, сценарист и один из режиссеров киножурнала "Ералаш". О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.

"8 июля 2019 года на 81 году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский. <…> Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича",

говорится в сообщении.

Владимир Злотоустовский родился в 1939 году в Москве, окончил Театрального училища им. Щукина. Он снял такие фильмы, как "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат", "Возвращение Мухтара". 

Владимир Златоустовский. Кадр youtube.com

Дарья ПЕТРОВА
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