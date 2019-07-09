"Лишь бы не стреляли!": Лолита рассказала об ужасе в Донбассе

Эстрадная дива осталась под впечатлением от увиденного в регионе

Лолита Милявская дала концерты для жителей Донецка и Луганска и рассказала о своих впечатлениях от гастролей в соцсети.

"Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!". Именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать... То, что мне рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить..", -

написала певица на своей страничке в Instagram.

Она добавила, что поездка заставила ее по-новому взглянуть на собственную жизнь.

"То, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом... Я Живу!! Это так Дорого!!!", -

призналась Милявская (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В ролике, который Лолита разместила в Сети, снята площадь Луганска, заполненная людьми, которые пришли на концерт. Зрители хором подпевали Милявской во время ее зажигательного выступления.

Лолита Милявская родилась в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, детство и юность певицы прошли в Киеве. В 2017 г. украинские власти на 3 года запретили Милявской въезд в страну.