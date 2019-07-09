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"Ветер шалун": у Толкалиной внезапно задралось платье до пупка

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Природа подарила фанатам артистки провокационное фото

Любовь Толкалина радует своих поклонников не только ролями в театре и кино, но и своими неотразимыми образами. На этот раз Толкалина опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию с Куршской косы.

Фотограф сделал очень эффектный кадр: ветер распахнул летящее платье с запахом, надетое на актрисе, и изумленные зрители смогли насладиться зрелищем бесконечно длинных ног и изгибом бедер своей звезды. Самое пикантное место Любовь целомудренно прикрыла нарисованным сердечком.

Комментаторы выплеснули на актрису всю свою любовь и восхищение:

"Very sexy! Вы наша Лара Крофт!", "Какой изумительный кадр! Мерилин Монро отдыхает...", "Смело!!!", "Великолепна!!! Еле оторвала взгляд!!!", "Вот это ножки", "Бомба", "Это вам не шпагат", "Не устаю Вами восхищаться... ставайтесь такой же неугомонной, меняющейся, подвижной и удивительной))", "Как можно быть такой неотразимой ?", "Ноги...стремятся к бесконечности", "Шедевр!", "Очень красивое и провокационное фото", "Роскошно!!!!", "Любава– крассава!!!", "Ветер шалун" 

Многие интересовались, нельзя ли как-нибудь убрать сердечко, а один не в меру строгий подписчик Толкалиной упрекнул ее в том, что она слишком уж злоупотребляет откровенными фотографиями: "Начали с прошлого года, с полей...". На что Любовь с юмором ответила: "я начала с playboy 18 лет назад... гугл в помощь" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Впрочем, злопыхатель остался в абсолютном меньшинстве, все остальные комментарии были от восторженных поклонников.

Экс-супруга Егора Кончаловского любит часто публикует для своих поклонников пикантные снимки, напоминает сайт "Комсомольская правда". И надо заметить, что отличная фигура звезды позволяет ей делиться сколь угодно откровенными фотографиями.

Валентина МАЙОРОВА
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