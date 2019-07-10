Знаменитого режиссера эротических фильмов срочно увезли в больницу

У мэтра резко подскочила температура

Итальянского режиссера Тинто Брасса экстренно госпитализировали в римскую клинику "Сант-Андреа". Жена артиста Катерина Варци подтвердила журналистам, что ее супруг находится в отделении интенсивной терапии.

"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением",

– прокомментировала новости о муже Варци газете Corriere della Sera.

Она рассказала, что в последнее время у Брасса был напряженный график.

Доктора оценивают состояние 86-летнего мэтра эротического кино как тяжелое. Девять лет назад Брасс перенес кровоизлияние в мозг, но после восстановления вел обычную жизнь и продолжал работать.

Свою карьеру режиссер начинал с комедий и интеллектуальных психологических картин, но Брасс стал известным на весь мир благодаря лентам, снятым в эротическом жанре. Как напоминает телеканал "МИР24", в список его знаменитых фильмов входит "Калигула", "Салон Китти", "Миранда" и "Подглядывающий".