Скончалась известная актриса театра и кино

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Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла сегодня в Милане на 97 году жизни. Ее называют "последней дивой итальянского театра и кино", – сообщает ANSA.
Валентина Кортезе родилась в 1923 года, а в кино дебютировала в 17 лет. Она принимала участие в съемках фильмов таких выдающихся режиссеров, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и Франсуа Трюффо. В общей сложности на счету Кортезе свыше 100 ролей в кинокартинах. Кроме того, она активно трудилась на театральной сцене, – пишет "Вечерняя Москва".
Последним творением звезды стал автобиографический фильм "Дива". Она принимала активное участие в съемках, несмотря на почтенный возраст – 94 года.
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