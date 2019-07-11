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В Петербурге скончался известный актер

Олег Дмитриев. Фото: www.globallookpress.com
Олегу Дмитриеву было 49 лет

О его смерти сообщает пресс-служба Малого драматического театра. Как уточнил один из артистов, Дмитриев, который работал в театре почти 20 лет, скончался у себя дома.

 "Ушёл из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев...О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно",

говорится на сайте театра.

Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Закончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1995 года работал в МДТ в качестве актера. Также Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух". 

Дарья ПЕТРОВА
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