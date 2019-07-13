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"Шалью не скрыть грехи": Чехова раздвинула ноги на подоконнике

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая показала провокационный кадр

Анфиса Чехова продолжает писать собственные стихи. Однако на этот раз подписчики раскритиковали ее за слишком пошлое фото.

На снимке телеведущая сидит на подоконнике, широко раскинув ноги. Интимные места прикрыты шалью, однако свою выдающуюся грудь Анфиса скрывать не стала.

Некоторые подписчики не обратили внимание на стихотворение, а принялись критиковать кадр Чеховой. "Какой искать от фото прок, коль не расставишь шире ног и кто решит прочесть стихи, коль шалью не прикрыть грехи", "Голову не пробовала мыть?", "Норм сиськи".

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Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Однако многие фанаты остались в восторге не только от внешнего вида телеведущей, но и от ее произведения искусства. "Браво,Анфиса!!! Как всегда, глубоко и проникновенно!👍👍👍", "Волшебная красавица! У вас необыкновенная красота", "Чехова )))офигенная", "Какой взгляд)))", "Шикарное фото, жопастенькая😍", "Поза кайфовая".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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