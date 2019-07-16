"Пошло и примитивно": Ходченкова разочаровала обнаженкой

Раздетая артистка не вызвала восхищения

Известная актриса Светлана Ходченкова анонсировала новый номер популярного журнала, на обложке которого кинозвезда предстала в полуобнаженном виде. Пикантный снимок она сопроводила подписью: "Это была очень жаркая фотосессия".

Фанаты артистки разделились на два лагеря. Одни согласились, что от увиденного бросает в жар, ведь Светлана сидит на деревянном стуле, закинув ногу на ногу, в одних трусиках. Впрочем, черное белье – не единственное, что можно рассмотреть на сексуальном теле актрисы. На ее шее – колье в виде змеи.

Оголенную грудь Ходченкова прикрывает ладонями, оставляя большой простор для зрительской фантазии. Однако другая часть аудитории обругала очаровательную блондинку за потакание голому мейнстриму: мол, совсем опопсела любимая артистка. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Так себе фото. Пошло и примитивно", "А зачем разделась, вроде и так хороша", "Мне кажется, судя по лицу, что тебе неловко", "Думаю это было лишнее", - написали диванные эксперты в Instagram.



"Ну ... вот ... и Ходченкова разделась, но теперь как у всех", – разочарованно отметила поклонница.

А кому-то, наоборот, показалось, что на идеальном теле кинозвезды слишком много одежды.

"Трусики явно лишние", – огорчился фанат.

