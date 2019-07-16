"Сильный скрежет": грузовик снес машину со Стриженовой

Телеведущая отделалась испугом

Актриса Екатерина Стриженова ранним утром спешила на работу, однако по дороге она попала в серьезное ДТП.

Телеведущая в момент аварии не сидела за рулем, а мирно спала на заднем сидении. Она проснулась от сильного скрежета и неожиданного удара.

"И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик!",

– написала Екатерина на своей странице в Instagram.

К счастью, с артисткой все в порядке, как и с другими участниками ДТП. Стриженова призвала всех ценить каждый день жизни.

Подписчики не остались равнодушными к этой истории. "Слава Богу за все 🙏", "Водитель как себя чувствует? Екатерина, это счастье, все обошлось!", "Екатерина, Мир любит Вас и машины взяли на себя какой-то негатив, чтобы он не коснулся Вас!", "Слава Богу,все хорошо...Утро началось!🙌", "Да,минутой вперед даже никто не знает".