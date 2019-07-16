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Скончалась известная российская актриса

Ольга Вяликова. Кадр из фильма "Всё сначала" (2013)
Артистка умерла в возрасте 65 лет

Умерла звезда Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова. Пресс-служба храма Мельпомены, сообщившая эту трагическую новость, не уточнила причину смерти своей сотрудницы.

Вяликова окончила Театральное училище имени Щукина, а после стала играть в Московском театре Комедии. С 1980-го актриса блистала на сцене Театра армии, отмечает пресс-служба. Вяликова знаменита ролями Симоны в "Игре на клавишах души" и Пани Мюллеровой в "Похождении бравого солдата Швейка". Много лет она выступала в спектакле "Орестея", который поставил известный режиссер Петер Штайн.

Вяликова также снималась в кино – она сыграла роль фрейлины в "Обыкновенном чуде", появлялась в сериалах "Глухарь" и "Каменская". В 2014-м артистке вручили медаль "За трудовую доблесть".

Полина ИВАНОВА
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