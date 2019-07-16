СМИ: в Москве нашли мертвым композитора

На теле артиста якобы обнаружили гематомы

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в столичной квартире тело композитора Игоря Извекова. Об этой трагичной новости сообщают российские СМИ.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию "Комсомольская правда", что композитор жил один и якобы злоупотреблял алкоголем. Как передает РЕН ТВ, Извекову было 53 года. По информации телеканала, видимых повреждений на теле скончавшегося не было, при этом собеседник той же газеты сообщил о найденных гематомах.

Тревогу забили соседи артиста, когда поняли, что тот давно не выходил на улицу. В понедельник, 15 июля полицейские вскрыли квартиру композитора.

Как пишут РИА Новости, композитор окончил Российскую Академию Музыки имени Гнесиных по курсу истории, теории музыки и композиции и писал музыку в жанре "неоклассика".

Извеков был не только композитором, он также работал звукорежиссёром и педагогом музыкально-теоретических дисциплин, а еще руководил вокально-инструментальными ансамблями. Он был звукорежиссером-реставратором песенной антологии Николая Караченцова. Извеков был обладателем нескольких медалей, в том числе “В память 850-летия Москвы” и “Лауреат ВВЦ”, и звания “Ветерана труда”.