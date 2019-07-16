Фигуристка не смогла оторваться от певицы в костюме 18 века

Анна Семенович снимается в продолжении фильма "Гардемарины, вперед!", съемки которого полным ходом идут на "Мосфильме". Артистка поделилась с подписчиками в Instagram роликом, как проходит репетиция одной из сцен. Видео не оставило равнодушными интернет-пользователей.

"Спасибо Вселенная за такую возможность. Для меня это потрясающий опыт, после съёмок мы как всегда разбежимся по своим делам, но эта работа останется на века. Пусть этот Мир дарит нам море возможностей и шансов, которые мы используем в полную силу и по полной программе",

– подписала пост Семенович, добавив, что для нее честь сниматься рядом с легендами кино.

В ролике звезда учится делать реверанс в платье с корсетом 18 века, которое подчеркнуло ее прелести. Татьяна Навка пришла в восторг от видео, оставив лаконичный комментарий:

"Не могла оторваться".

Поклонники Семенович тоже отметили, что она прекрасно выглядит в этом образе и понадеялись, что фильм получится потрясающим.

"Аххх!!!Какой взгляд, какой взгляд...Господи!!!Мужчины серенады должны Вам петь под окнами Анечка,и на дуэлях сражаться...за вашу улыбку!", "А куда смотреть? Я только туда и смотрю", "Классная какая!!! Как тебе это время идёт", "Анечка, ты такая волшебная", "Анна это платье вам к лицу, а глаза как дышали!", "Очень идёт вам платье!", "Думаю, мужская часть съёмочного коллектива тоже запомнит этот промежуток времени надолго!", "Ух, какие", – подчеркнули фанаты.

А недоброжелатели обратили внимание на то, что Семенович не освоилась в звездной компании. Как передает "Пятый канал", певица с ошибкой изначально указала фамилию Александра Панкратова-Черного, а Александра Домогарова назвала Дмитрием. Впрочем, артистка быстро все поправила – на момент выхода материала имена и фамилии актеров были написаны в посте Семенович правильно.

"Анечка, ошиблись. Домогаров Александр", "Домогаров – Александр!", – указали звезде злопыхатели.