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Сердце подвело: актер из "Улиц разбитых фонарей" угодил в больницу

Юрий Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com
Сыгравшего Мухомора Юрия Кузнецова прооперировали в Петербурге

Знаменитый актер Юрий Кузнецов перенес хирургическое вмешательство. Ему экстренно сделали операцию на сердце.

На данный момент жизни Заслуженного артиста России ничто не угрожает, сообщает телеграмм-канал "112". Известно, что Кузнецову предстоит курс реабилитации. 

По какой причине звезда сериала "Улицы разбитый фонарей" оказался на больничной койке, не уточняется. Сейчас Юрий Александрович находится в одной из клиник Санкт-Петербурга в удовлетворительном состоянии.

Популярность актеру принесли роли в таких фильмах, как "Отряд специального назначения", "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Улицы разбитых фонарей". В последнем сериале Кузнецов сыграл начальника РУВД Петренко, которого подчиненные нарекли "Мухомором". 

Ксения АНДРЕЕВА
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