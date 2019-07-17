Сердце подвело: актер из "Улиц разбитых фонарей" угодил в больницу

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Знаменитый актер Юрий Кузнецов перенес хирургическое вмешательство. Ему экстренно сделали операцию на сердце.
На данный момент жизни Заслуженного артиста России ничто не угрожает, сообщает телеграмм-канал "112". Известно, что Кузнецову предстоит курс реабилитации.
По какой причине звезда сериала "Улицы разбитый фонарей" оказался на больничной койке, не уточняется. Сейчас Юрий Александрович находится в одной из клиник Санкт-Петербурга в удовлетворительном состоянии.
Популярность актеру принесли роли в таких фильмах, как "Отряд специального назначения", "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Улицы разбитых фонарей". В последнем сериале Кузнецов сыграл начальника РУВД Петренко, которого подчиненные нарекли "Мухомором".
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