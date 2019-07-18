Cкончалась известная советская актриса

Артистке был 91 год

О смерти Валентины Зимней рассказали ее ученики. Печальные новости появились в Facebook.

"Ушла из жизни наша – "театральная мама – Валентина Ивановна Зимняя"! (...) спасибо Вам за всё! Ваши уроки и Ваша ЛЮБОВЬ останутся с нами навсегда!!! Царство небесное ..."

– написал Andrii Stase.

Сообщение об утрате опубликовал и журналист Вячеслав Соломка.

Зимняя была народной артисткой УССР. Советская и украинская актриса снималась в кино, преподавала в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Известна по ролям в сериалах "День рождения Буржуя", "Леший", "Смерть шпионам!" и др.



