Cкончалась известная советская актриса

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
310 новости
О смерти Валентины Зимней рассказали ее ученики. Печальные новости появились в Facebook.
"Ушла из жизни наша – "театральная мама – Валентина Ивановна Зимняя"! (...) спасибо Вам за всё! Ваши уроки и Ваша ЛЮБОВЬ останутся с нами навсегда!!! Царство небесное ..."
– написал Andrii Stase.
Сообщение об утрате опубликовал и журналист Вячеслав Соломка.
Зимняя была народной артисткой УССР. Советская и украинская актриса снималась в кино, преподавала в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Известна по ролям в сериалах "День рождения Буржуя", "Леший", "Смерть шпионам!" и др.
Киев окончательно запутался в географических реалиях
Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия