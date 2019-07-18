"Я ехидна, а не мать": Лолита не дает спуска дочери

20-летняя Ева - единственная дочь Лолиты - живет и учится в Киеве. Знаменитая мама гордится успехами наследницы. Об этом она рассказала корреспонденту "Утро.ру" на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Лолита не ограничивала Еву в выборе жизненного пути – после школы перед девочкой были открыты все дороги. Но она в итоге поступила в престижный Варшавский университет на филологический факультет, правда, пока учится в филиале вуза в Киеве.

"У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было, – рассказала Лолита. – Она очень хорошо знает английский – смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский".

"Только что Ева блестяще сдала первую сессию и перешла на второй курс, – продолжает артистка. – Она за три месяца выучила польский язык, потому что дальше все преподавание будет только на польском. Дочь занята с утра до вечера, я не даю ей спуску! Ведь помимо обязательных занятий, она каждый день занимается английским, латынью, польским. По пять-шесть часов в день! Больше ни на что времени не остается, даже на общение с друзьями".

Специализация Евы – преподавание языков, но Лолита полагает, что дочь ждет другая судьба. "Мы ее ориентируем на журналистику, поэтому заставляем ее писать эссе, читать и общаться на разных языках. Сама же она фантастически предана цирку, знает всех мировых артистов, поэтому я сказала ей, что будет круто писать статьи о цирке, о режиссуре, об актерах", – пояснила певица. И специально заметила, что дочь пока так увлечена учебой, что на личную жизнь времени не остается – мальчика у нее пока нет. Но и спешить с этим не стоит.

