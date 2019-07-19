Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ушел из жизни актер из сериала "Государственная граница"

Август Милованов. Фото: facebook.com/alena.sidarava
Августу Милованову было 82 года

Печальная новости сегодня, 19 июля, пришла из Белоруссии. Там скончался Народный артист Республики Август Милованов.

Российскому зрителю актер знаком по многим киноработам, в частности по сериалу "Государственная граница". Ему было 82 года. О смерти Милованова сообщила пресс-служба старейшего театра Белоруссии, в котором долгое время служил знаменитый артист. Ушел оттуда по состоянию здоровья в 2012 году. 

"Ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист",

говорится в некрологе минского Национального академического театра имени Янки Купалы. На его главной сцене состоится прощание с актером. Время и место похорон пока не сообщаются. 

Отметим, звание "народного" Милованов носит с 1989 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей