Августу Милованову было 82 года

Печальная новости сегодня, 19 июля, пришла из Белоруссии. Там скончался Народный артист Республики Август Милованов.

Российскому зрителю актер знаком по многим киноработам, в частности по сериалу "Государственная граница". Ему было 82 года. О смерти Милованова сообщила пресс-служба старейшего театра Белоруссии, в котором долгое время служил знаменитый артист. Ушел оттуда по состоянию здоровья в 2012 году.

"Ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист",

– говорится в некрологе минского Национального академического театра имени Янки Купалы. На его главной сцене состоится прощание с актером. Время и место похорон пока не сообщаются.

Отметим, звание "народного" Милованов носит с 1989 года.

