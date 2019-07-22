Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ушел вслед за мамой": скончался известный актер

Денис Кмит. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Звезды фильма "Спортлото-82" не стало в 59 лет

Денис Кмит умер в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщил его племянник.

"Ушел из жизни мой дорогой, любимый дядя, замечательный, мужественный человек и актер Денис Кмит. Ушел вслед за мамой",

написал он в соцсети.

Об уходе артиста из жизни рассказал в Facebook и киновед Вячеслав Шмыров. Он признался, что о произошедшей трагедии страшно даже думать.

Где и когда состоится церемония прощания с Денисом Кмитом, еще не известно. Фанаты считают, что актера похоронят рядом с матерью.

Женщина скончалась  три месяца назад – в конце апреля. Ранее она заботилась об артисте, который был прикован к постели, – много лет ухаживала за обездвиженным сыном, помогала ему не сдаваться, вдохновляла и поддерживала. Ее смерть стала ударом для актера – он не смог пережить потерю.

Через несколько месяцев после премьеры легендарной комедии "Спортлото-82" Леонида Гайдая, сделавшей его известным в 22 года, Кмит получил травму  позвоночника. Это произошло во время службы в армии и поставило крест на его карьере в кино. 

В последние годы жизни Кмитко много рисовал, писал сценарии и стихи. В 1990-е он два раза появился на экране в малоизвестных фильмах – после роли Павла в знаменитой картине Гайдая актер сыграл в фильмах "Ка-ка-ду", "Цыган"  и "Поворот ключа".

Затем он навсегда оставил кинематограф. Актер редко давал интервью, но признавался, что надеется встать с инвалидного кресла. Последние месяцы жизни Денис Кмит провел в московской квартире.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

"Агрессивно и небезопасно": Россия сорвала американское вторжение в Венесуэлу

Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей