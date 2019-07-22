"Ушел вслед за мамой": скончался известный актер

Звезды фильма "Спортлото-82" не стало в 59 лет

Денис Кмит умер в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщил его племянник.

"Ушел из жизни мой дорогой, любимый дядя, замечательный, мужественный человек и актер Денис Кмит. Ушел вслед за мамой",

– написал он в соцсети.

Об уходе артиста из жизни рассказал в Facebook и киновед Вячеслав Шмыров. Он признался, что о произошедшей трагедии страшно даже думать.

Где и когда состоится церемония прощания с Денисом Кмитом, еще не известно. Фанаты считают, что актера похоронят рядом с матерью.

Женщина скончалась три месяца назад – в конце апреля. Ранее она заботилась об артисте, который был прикован к постели, – много лет ухаживала за обездвиженным сыном, помогала ему не сдаваться, вдохновляла и поддерживала. Ее смерть стала ударом для актера – он не смог пережить потерю.

Через несколько месяцев после премьеры легендарной комедии "Спортлото-82" Леонида Гайдая, сделавшей его известным в 22 года, Кмит получил травму позвоночника. Это произошло во время службы в армии и поставило крест на его карьере в кино.

В последние годы жизни Кмитко много рисовал, писал сценарии и стихи. В 1990-е он два раза появился на экране в малоизвестных фильмах – после роли Павла в знаменитой картине Гайдая актер сыграл в фильмах "Ка-ка-ду", "Цыган" и "Поворот ключа".

Затем он навсегда оставил кинематограф. Актер редко давал интервью, но признавался, что надеется встать с инвалидного кресла. Последние месяцы жизни Денис Кмит провел в московской квартире.