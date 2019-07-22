Бывшая Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера-плейбоя

Бизнесмен-судовладелец и галеристка устроят свадьбу в 2019-м

Источник, близкий к паре, сообщил американским журналистам о том, что Ставрос Ниархос III и Дарья Жукова помолвлены. Это событие влюбленные отметили среди голливудских звезд еще 8 июня, на дне рождения экс-супруги Романа Абрамовича.

Как рассказал собеседник издания Page Six, на празднике были, например, футболист Дэвид Бэкхем и актриса Лив Тайлер. Миллиардер и галеристка все еще обсуждают детали церемонии, дата которой осталась неизвестна.

Жукова рассталась с Абрамовичем в 2017-м после 10 лет брака. Экс-супруги сохранили теплые отношения и совместный бизнес, они также вместе воспитывают двоих детей: сына Аарона и дочь Лею.

С Ниархосом Жукова много лет дружила, однако в конце того же года они неожиданно встретились на мероприятии, которое устраивал журнал "Гараж" в Майами. После этого между ними вспыхнули чувства. Ради галеристки миллиардер бросил модель Джессику Харт, хотя общественность со дня на день ждала их помолвки. Пара старается не афишировать свои отношения, но иногда они выходят вместе в свет.

Бизнесмен известен своими громкими романами, например, со светскими львицами Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Он наследник греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 млрд долларов.