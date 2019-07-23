Популярную актрису обокрали в Москве

У звезды сериалов забрали деньги и драгоценности почти на 260 тыс. рублей

Актрису Елену Доронину обворовали в Москве. Знаменитость сообщила в полицию, что в ее квартиру на Судостроительной улице проникли неизвестные. Они подобрали ключи, вскрыли металлическую дверь и похитили 60 тыс. рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 258 тыс. рублей, – сообщает РЕН ТВ.

Елена Доронина играет в театре и кино. Известность пришла к ней после ролей в сериалах "Метод", "Отель Элеон", "Глухарь" и "Кухня".