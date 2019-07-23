Популярную актрису обокрали в Москве

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Актрису Елену Доронину обворовали в Москве. Знаменитость сообщила в полицию, что в ее квартиру на Судостроительной улице проникли неизвестные. Они подобрали ключи, вскрыли металлическую дверь и похитили 60 тыс. рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 258 тыс. рублей, – сообщает РЕН ТВ.
Елена Доронина играет в театре и кино. Известность пришла к ней после ролей в сериалах "Метод", "Отель Элеон", "Глухарь" и "Кухня".
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