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Дочь Михалкова бросилась в воду после свадьбы бывшего

Резо Гигинеишвили, Никита Михалков, Надежда Михалкова Фото: www.globallookpress.com
Актриса показала "страшное" видео в купальнике

Надежда Михалкова вместе с детьми сейчас отдыхает в Испании, где решила испробовать все экстремальные развлечения: сначала каталась на аттракционах, а потом бросилась в открытую воду прямо с яхты. Сама актриса заявила, что сделала это только ради детей, что показать им свою смелость.

Актриса не часто пускает посторонних в свою частную жизнь, а никакой информации о ее возможном избраннике нет. А вот бывший муж Надежды – Резо Гигинеишвили, наоборот, сейчас находится в центре внимания. На прошлой неделе он женился в третий раз. Избранницей режиссера стала светская львица Надежда Оболенцева, ради которой, по слухам, он и оставил дочку Михалкова.

Общаться бывшие супруги продолжают, так как имеют двоих детей – Нину и Ивана. Присутствовали ли дети на свадьбе отца неизвестно, а вот смелый поступок матери на яхте увидеть смогли.

Подписчики Михалковой оценили ее прекрасную форму и отважность.

"Все почти стало страшно, а надо ради детей)", "Какая красивая", "Надя, смелая какая, я бы в такую глубину не прыгнула! А купальник очень красивый", "Красивая и смелая", "Красотка",

– написали в социальных сетях. 


Дарья ПЕТРОВА
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