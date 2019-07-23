Дочь Михалкова бросилась в воду после свадьбы бывшего

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Надежда Михалкова вместе с детьми сейчас отдыхает в Испании, где решила испробовать все экстремальные развлечения: сначала каталась на аттракционах, а потом бросилась в открытую воду прямо с яхты. Сама актриса заявила, что сделала это только ради детей, что показать им свою смелость.
Актриса не часто пускает посторонних в свою частную жизнь, а никакой информации о ее возможном избраннике нет. А вот бывший муж Надежды – Резо Гигинеишвили, наоборот, сейчас находится в центре внимания. На прошлой неделе он женился в третий раз. Избранницей режиссера стала светская львица Надежда Оболенцева, ради которой, по слухам, он и оставил дочку Михалкова.
Общаться бывшие супруги продолжают, так как имеют двоих детей – Нину и Ивана. Присутствовали ли дети на свадьбе отца неизвестно, а вот смелый поступок матери на яхте увидеть смогли.
Подписчики Михалковой оценили ее прекрасную форму и отважность.
"Все почти стало страшно, а надо ради детей)", "Какая красивая", "Надя, смелая какая, я бы в такую глубину не прыгнула! А купальник очень красивый", "Красивая и смелая", "Красотка",
– написали в социальных сетях.
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