Звезде "Бегущего по лезвию" и "Попутчика" было 75 лет

Не стало Рутгера Хауэра. Об этом сообщает Variety‏.

Актер умер в своем доме в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни, отмечает издание. По словам агента Хауэра Стива Кениса, похороны прошли в среду, 24 июля.

Артист снялся во множестве блокбастеров. В его фильмографии – "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, "Попутчик" и другие.