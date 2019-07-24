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Не стало Рутгера Хауэра. Об этом сообщает Variety.
Актер умер в своем доме в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни, отмечает издание. По словам агента Хауэра Стива Кениса, похороны прошли в среду, 24 июля.
Rutger Hauer, #BladeRunner co-star, dies at 75 https://t.co/42zEC4zvZe— Variety (@Variety) 24 июля 2019 г.
Артист снялся во множестве блокбастеров. В его фильмографии – "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, "Попутчик" и другие.
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