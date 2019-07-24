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Скончался знаменитый актер

Рутгер Хауэр. Фото: www.globallookpress.com
Звезде "Бегущего по лезвию" и "Попутчика" было 75 лет

Не стало Рутгера Хауэра. Об этом сообщает Variety‏.

Актер умер в своем доме в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни, отмечает издание. По словам агента Хауэра Стива Кениса, похороны прошли в среду, 24 июля.

Артист снялся во множестве блокбастеров. В его фильмографии – "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, "Попутчик" и другие.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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