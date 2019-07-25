Нибиру
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Наследница известного композитора и продюсера, видимо, решила не отставать от знаменитостей, демонстрирующих голые прелести. Она снялась раздетой на отдыхе и опубликовала кадр в Instagram. Эмоции в соцсети зашкалили.
"Самые потрясающие виды в Турции", – поделилась девушка впечатлениями под снимком.
В комментариях подписчики отметили вид не только пляжа:
"Безмятежность", "Настроение", "Красота", "Вот это да", "Нереально", "Удивительно", "Все прекрасно на этом фото".
Дочь Игоря Крутого не раз делилась провокационными кадрами. Ранее она снялась у моря в открытом купальнике, показалась в микрошортах и лифчике. А до этого засветила голой столь пышную грудь, что поклонники даже растерялись.
Виктория – приемная дочь композитора. Игорь Крутой удочерил девочку, когда ей было четыре года. Теперь ей 34, она замужем, у нее есть дочь.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности