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"Безмятежность": дочь Крутого разделась

Игорь Крутой. Фото: www.globallookpress.com
Виктория показалась в откровенном виде

Наследница известного композитора и продюсера, видимо, решила не отставать от знаменитостей, демонстрирующих голые прелести. Она снялась раздетой на отдыхе и опубликовала кадр в Instagram. Эмоции в соцсети зашкалили.

"Самые потрясающие виды в Турции", – поделилась девушка впечатлениями под снимком. 

В комментариях подписчики отметили вид не только пляжа:

"Безмятежность", "Настроение", "Красота", "Вот это да", "Нереально", "Удивительно", "Все прекрасно на этом фото".

Дочь Игоря Крутого не раз делилась провокационными кадрами. Ранее она снялась у моря в открытом купальнике, показалась в микрошортах и лифчике. А до этого засветила голой столь пышную грудь, что поклонники даже растерялись.

Виктория – приемная дочь композитора. Игорь Крутой удочерил девочку, когда ей было четыре года. Теперь ей 34, она замужем, у нее есть дочь.

Полина ДОРОЖКИНА
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