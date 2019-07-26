Ушла из жизни известная артистка

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
314 новости
Заслуженная артистка России, хормейстер Большого детского хора скончалась после продолжительной болезни. В июле женщина стала чувствовать себя хуже и даже попала в реанимацию на 5 дней. О кончине Анофриевой сообщила пресс-служба хора.
Окончив российскую академию музыки имени Гнесиных, Татьяна Анофриева помогла создать детский хор им. Попова, которому посвятила всю жизнь.
Воспитанники коллектива исполняли произведения молодых поэтов и композиторов, ездили на гастроли в Европу, а в 1977 году хор стал лауреатом премии Ленинского комсомола.
Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон
Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной