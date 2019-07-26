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Ушла из жизни известная артистка

Фото: pixabay.com
Татьяне Анофриевой было 78 лет

Заслуженная артистка России, хормейстер Большого детского хора скончалась после продолжительной болезни. В июле женщина стала чувствовать себя хуже и даже попала в реанимацию на 5 дней. О кончине Анофриевой сообщила пресс-служба хора. 

Окончив российскую академию музыки имени Гнесиных, Татьяна Анофриева помогла создать детский хор им. Попова, которому посвятила всю жизнь. 

Воспитанники коллектива исполняли произведения молодых поэтов и композиторов, ездили на гастроли в Европу, а в 1977 году хор стал лауреатом премии Ленинского комсомола.

Дарья ПЕТРОВА
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