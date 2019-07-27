Звезда фильма "Брестская крепость" погибла в свадебном путешествии

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Трагедия произошла на Аляске. Белорусская актриса Вероника Никонова вместе с мужем попыталась пересечь реку Текланика. Однако течение было слишком сильным – ее смыло водой.
Страшную новость в своем Facebook сообщила Тамара Борбот – помощница режиссера "Брестской крепости" Александра Котта. Подтвердило информацию и местное издание Fairbanks Daily News-Miner. Правда имя гражданки Белоруссии там указано неверно – Veramika Maikamava.
Через реку молодожены пытались перебраться, чтобы посмотреть на автобус, где жил герой фильма "В диких условиях". Картина повествует о реальной истории путешественника Кристофа Маккэндлесса.
В фильме "Брестская крепость" Никонова сыграла, когда ей было 13 лет. Последние несколько лет актриса жила в США.
Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон
Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику