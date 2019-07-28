Скончался известный российский журналист

Одному из основателей "НТВ" было 59 лет

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в день своих именин. Об этой трагической новости сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Причина смерти журналиста неизвестна. Как написал Кара-Мурза-младший на своей странице в Twitter, о месте и времени прощения семья Владимира Алексеевича сообщит позже.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Кара-Мурза-старший работал на телевидении с 1992 года. Он был редактором и корреспондентом программы "Итоги". Несколько лет Владимир Алексеевич вел собственную программу "Сегодня в полночь". Историк – обладатель премии Союза журналистов "Золотое перо России."