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Скончался известный российский журналист

Одному из основателей "НТВ" было 59 лет

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в день своих именин. Об этой трагической новости сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Причина смерти журналиста неизвестна. Как написал Кара-Мурза-младший на своей странице в Twitter, о месте и времени прощения семья Владимира Алексеевича сообщит позже. 

Кара-Мурза-старший работал на телевидении с 1992 года. Он был редактором и корреспондентом программы "Итоги". Несколько лет Владимир Алексеевич вел собственную программу "Сегодня в полночь". Историк – обладатель премии Союза журналистов "Золотое перо России."

Полина ИВАНОВА
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