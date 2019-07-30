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Продюсер Алексей Потапенко, широко известный публике как Потап, поделился весьма пикантными подробностями семейной жизни с молодой супругой Настей Каменских.
"Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной - собирает мне чемодан. Она шикарно готовит, ходит дома в фартуке на голое тело и поет на итальянском языке. Ну что может быть лучше?", -
разоткровенничался Потап в интервью Муз-ТВ, отрывок из которого выложен на фан-страничке дуэта в Instagram.
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в мае этого года. До этого пара много лет пела вместе и позиционировала себя как друзей.
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