Звезда похвасталась роскошным декольте

Елена Пегова – востребованная актриса, которой загруженный график не всегда позволяет хорошо отдохнуть. Однако знаменитость решила несколько дней провести наедине с собой: она призналась, что целые сутки не покидала отель и не снимала с себя ночную сорочку с халатом, которые продемонстрировала в Instagram, показав роскошное тело.

"В нашем мире, когда все вокруг постоянно диктуют нам, как себя вести, что есть, во что одеваться, что сейчас престижно и модно, а что нет, их настойчивые крики постоянно заглушают тихий шёпот нашей души. Вот почему мы годами не можем найти себя, раскрыть своё предназначение и просто научиться радоваться каждому дню",

– написала Пегова.

Она призвала подписчиков отслеживать собственные чувства и взглянуть на жизнь со стороны, чтобы понять, что человека "загоняет в рамки шаблонов и предрассудков", а что вдохновляет.

Поклонники согласились с артисткой, что людям необходимо не обращать внимания на стереотипы, а быть самими собой. Однако многие интернет-пользователи стали обсуждать сочную фигуру Пеговой.

"Какая красотка!", "Самая прекрасная!", "Какая девчушка", "Какая красавица!!! Фигура огонь, не селёдка, как сейчас модно", "Вау, это фото наверное одно из лучших", "Секси", "Сударыня! Ну что вы делаете... Испытание для мужчин!!! Прям давление сразу... Во всём теле", "Шикарная женщина. Класс!" – прокомментировали фанаты актрисы.