Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Актер напился и раскурочил такси

Павел Ботвиновский. Фото: TASS
Захмелевший мужчина устроил дебош и сильно повредил машину

Павел Ботвиновский, актер Театра имени Ермоловой, принял на грудь и раскурочил такси. Это установили полицейские, расследовавшие обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого.

Как выяснилось во время проверки, артист и его подруга отдыхали в одном из ресторанов в центре Москвы. Потом они вызвали такси.

В машине пассажиры и водитель поссорились, сообщает РЕН ТВ. Во время словесной перепалки актер пустил в ход руки и раскурочил такси.

Ущерб, по некотрым данным, составил без малого 35 тыс. рублей. Полицейские отпустили актера под подписку о невыезде.  

Ботвиновский родился в Калининграде 14 апреля 1988 года. Поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое закончил в 2009 году.

В 2011-м стал актером калининградского областного драматического театра. С 2014 г. служит в московском театре имени М.Н. Ермоловой. Играет в спектаклях "Демон", "Ревизор" и других.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей