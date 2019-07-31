Актер напился и раскурочил такси

Захмелевший мужчина устроил дебош и сильно повредил машину

Павел Ботвиновский, актер Театра имени Ермоловой, принял на грудь и раскурочил такси. Это установили полицейские, расследовавшие обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого.

Как выяснилось во время проверки, артист и его подруга отдыхали в одном из ресторанов в центре Москвы. Потом они вызвали такси.

В машине пассажиры и водитель поссорились, сообщает РЕН ТВ. Во время словесной перепалки актер пустил в ход руки и раскурочил такси.

Ущерб, по некотрым данным, составил без малого 35 тыс. рублей. Полицейские отпустили актера под подписку о невыезде.

Ботвиновский родился в Калининграде 14 апреля 1988 года. Поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое закончил в 2009 году.

В 2011-м стал актером калининградского областного драматического театра. С 2014 г. служит в московском театре имени М.Н. Ермоловой. Играет в спектаклях "Демон", "Ревизор" и других.