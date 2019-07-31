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Чехова рассказала о "страстных лобызаниях" с таинственным артистом

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Забавный казус спас звезду от назойливого поклонника

Анфиса Чехова поделилась пикантной историей, которая произошла с ней давным-давно – на заре туманной юности.

"За мной ухаживал один престарелый известный певец.
Звонил, зазывал в гости, при встрече страстно играл глазами, бровями, лил мне в уши елей, манил комплеманами, слал сообщения на пейджер", - 

разоткровенничалась Чехова на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Анфисе ухаживания мэтра были неприятны, но она не знала, как же их избежать. Однажды юная Чехова наклеила себе накладные ногти и случилось непоправимое:

"сладострастный певец...бросился целовать мне ручки, с прежним предложением "едемьте в нумера". И в тот момент, когда я усиленно придумывала новую отмазку, мой накладной ноготь не выдержал его страстных лобызаний, с легким хрустом, отвалился и остался лежать у него на ладони".

Поклоннику Анфисы это ужасно не понравилось.

"Эх, ты, даже ногти у тебя ненатуральные", -

разочарованно заявил артист и, к большому облегчению Чеховой, навсегда исчез с ее горизонта.

Вспомнив молодость, Анфиса добавила, что сейчас мужчины гораздо снисходительнее относятся к тому, что прекрасные дамы "наловчились наращивать, пришивать, вставлять и вкалывать в себя нечеловеческую красоту", отмечает "Пятый канал" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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