"Работает безотказно!": известная актриса раскрыла секреты соблазнения

Звезда кино и театра откровенно высказалась об интимной жизни

Жанна Эппле поделилась сексуальным опытом. Она заявила, что от мужчины, который плох в постели, нужно бежать сразу. А также рассказала, как увлечь представителя противоположного пола, с которым хочется близких отношений.

"Выручает техника "мозг на замке": косишь под дурочку, но во взгляде сочится интеллект сотни Нобелевских лауреатов. Работает безотказно!",

– отметила актриса. По ее словам, женщина, которая постоянно думает о том, как преподнести себя мужчине, теряет шарм, ее красота меркнет. Поэтому "в первую очередь нужно найти гармонию – не только с собой, но и с окружающим миром", добавила актриса в интервью StarHit.

Сама она всегда вела себя именно так. А "если все же потенциальный кавалер так и не заинтересовался, делала выводы и жила дальше". Кинозвезда не понимает девушек, которые "годами бегают за кем-то и бьются о стену непонимания". Такие жертвы не нужны, ведь "мир многогранный", подчеркнула она.

Жанна Эппле 15 июля оттпраздновала юбилей. Она не постеснялась назвать свой возраст. "Мне 55", – сообщила актриса под фото в соцсети. Поклонники восхитились тем, как выглядит, несмотря на годы.

День рождения она "отметила в семейном кругу, получился довольно торжественный, теплый вечер". Звезда считает, что "абсолютно у любого возраста есть свой шарм". Она следит за внешностью и здоровьем и чувствует себя отлично. Что касается личной жизни, тоактриса не исключила, что снова может выйти замуж.

Жанна Эппле – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. Она сыграла в более чем 40 фильмах и телесериалах, среди котоых " Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Роковое наследство", "Земский доктор".