Фанаты поспорили о причине появления изъяна тела артистки

Анастасия Каменских продолжает отдыхать и выкладывает в Сеть пикантные фотографии. Однако последний откровенный снимок встревожил подписчиков.

В кадре артистка показалась в леопардовом купальнике, который эффектно подчеркнул ее бедра и грудь. Однако фанатам бросилось в глаза другое. Ниже пупка на границе с трусами они обнаружили странное пятно.

"Каменских поправилась, неужели она беременна?" "Что за рубец у вас под пупком?", "Что за пятно на границе с трусиками?" "Ужас, что с лицом, неудачное фото", "А что за пятно, где живот и трусы? Это фотошоп?".

Однако другие подписчики восхитились телом Каменских. "Настя лучше всех", "Вот это я называю фигурой", "Шикарная девушка", "Я просто тащюсь", "Шикарная Настя!🔥", "Какие бедра".