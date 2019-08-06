"Скоро узнаем": найден возможный убийца Круга

Родственники легенды шансона надеются узнать имена преступников

Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте, который прошел в доме, где в 2002 году был убит шансонье. Полиция привезла на место преступления подозреваемого, который должен был показать, как проникал внутрь и расправился с жертвой.

"Может сегодня не зря все это произошло. Может будет наконец свет в конце туннеля, и мы узнаем имена убийц",

– цитируют сестру Круга Ольгу Медведеву "МК".

Женщина наблюдала за возможной убийцей из окна: она уверена, что никогда раньше не видела этого человека.

На сегодняшний день смерть Михаила Круга остается тайной. До сих пор не названы возможные заказчики преступления и исполнители.

Напомним, в ночь на 1 июля 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли неизвестные. Сначала пострадала теща шансонье, он побежал на ее крик и был серьезно ранен. После этого преступники скрылись. В это время в доме находилась также жена артиста и трое детей. Несмотря на усилия врачей, Михаил Круг скончался утром 1 июля.

Предполагаемым мотивом убийства могло быть ограбление, по другой версии смерть Круга кто-то заказал.