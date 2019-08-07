Поп-короля обвинили в том, что он не расплатился

С Филиппа Киркорова хотят потребовать денег. Иск на певца подал Комбинат питания "Кремлевский".

Документ, по информации сайта Арбитражного суда Москвы, зарегистрирован 1 августа. Журналисты попытались узнать, за что предприятие, которое обслуживает разные крупные мероприятия и приемы, хочет привлечь к ответственности известного артиста.

Представитель комбината отказался комментировать ситуацию. Не удалось журналистам "URA.RU" получить комментарий ни от самого поп-короля, ни от его представителей.

Однако стало известно, что "Кремлевский комбинат питания" обеспечивал еду техперсоналу на юбилейном шоу Киркорова "Я". Об этом рассказали корреспонденту сайта "Комсомольская правда" артисты балета певца.

Филипп Бедросович, по их словам, заплатил по счетам, но через некоторое время пришла еще одна квитанция на "загадочные 80 тысяч рублей". Так как никто не понял, откуда взялась эта сумма, и от комбината питания внятного объяснения не поступило, никаких действий не предприняли.

По договорам все было оплачено, заявил директор артиста Геннадий Рыбак,он обещал разобраться.