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"Секс-пуля": Савченко возбудила эротичным видом

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший внефракционный депутат Верховной рады удивила украинцев неожиданным образом

Надежда Савченко отправилась отдыхать на Балтийское море. На пляже экс-наводчица устроила чувственную фотосессию в зеленом платье в пол с высоким разрезом, демонстрирующим бедро во всей красе. Эксперимент украинки удался на славу.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!"

– подписала кадры в Facebook Савченко.

Подписчики экс-депутата пришли сначала в полное недоумение, а потом в полный восторг от женственного образа. Интернет-пользователи, передает "Пятый канал", отметили, что Савченко сразила их наповал неожиданными метаморфозами.

"Как же к лицу платье", "Какие лаконичные кадры", "Надя, вы супермодель, классная фотосессия", "Прекрасный образ!"! Женственный и мягкий. Возможно впереди перемены к лучшему?", "Возвращение к женской роли и своему предназначению...", "Надя надела платье?", "Эротичная фотосессия, сразу чувствуется "а ну ее нахрен эту политику", "Ух ты, какая женщина! ) Я бы и сам с такой в театр сходил", "Надя,чудесные фотки и сама шикарно выглядишь в этом платье", "Элегантность и женственность. Прекрасная Надежда", "Вот она эротика", "Секс бомба, нет секс пуля", – подчеркнули подписчики Савченко. 

Полина ИВАНОВА
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